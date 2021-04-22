Актриса Ксения Мишина зря времени не теряет в Хорватии

31-летняя звезда, ставшая первой украинской "Холостячкой", как известно, находится сейчас за границей на съемках нового многосерийного фильма "Тишина", основанного на реальных событиях о торговле людьми.

Мишина отправилась в Хорватию, оставив своего возлюбленного, победителя "Холостячки" Александра Эллерта дома. Но скучать, как видим, ей не приходится. О трудных и интересных актерских буднях девушка рассказывает у себя в Инстаграм.

Так, Ксения опубликовала новые любопытные кадры в "сториз", показав своего красавчика-блондина по имени Тео, передает Politeka.net.

"Мне только что подарили цветочки - вот такие!", - актриса похвасталась мини-букетиком из одуванчиков.

Тео, подаривший их, оказался милым мальчуганом, который играет сына Мишиной в фильме.

"Мой игровой сыночек. Еще вчера он меня боялся, а сегодня уже дарит цветы... Вот такие вот мужчины!", - заявила Ксения с улыбкой на лице, показав своего хорватского "ребенка".

Ранее Мишина рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась за границей. В частности, остро встал языковой вопрос.

"Я предлагала различные варианты: перевод на английский, переозвучка, категоричное решение моей героини говорить на украинском (мол, пусть другие учат)... но переубедить мне никого не удалось, поэтому я просто отпустила ситуацию и доверилась миру", - делилась она, отметив, что общается на английском, но уже начинает понимать хорватский.

Напомним, Мишина показала, какой была задолго до "Холостячки" и встречи с Эллертом: "Вы бы меня тогда не узнали!"

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