Комик рассказал все, что об этом думает

Избранник героини шоу "Холостячка" Ксении Мишиной, Александр Эллерт, похвастался новой "игрушкой"

Александр Эллерт - комик, который сейчас работает в "Квартал 95", передает Politeka.net. На проект "Холостячка" он пришел покорить Ксению Мишину, что ему удалось. Пара стала жить вместе сразу после съемок.

Благодаря большой популярности шоу, на странички "холостячки" и ее избранника подписались тысячи человек в Инстаграм. Сейчас Эллерт регулярно делится с подписчиками кадрами из своей жизни.

А пока Ксения уехала в Хорватию, комик в одном из постов задался вопросом о мобилках, без которых сейчас никто не представляет своих жизней.

"Сколько времени мы проводим в телефоне

Спойлер: много. Мы с ним и просыпаемся, и засыпаем. Паникуем, если где-то его забыли. Не понимаем, чем себя занять, если он разрядился. Нам всегда в нем нужно что-то посмотреть", - написал Эллерт.

Вместе с тем Александр нашел негативные стороны телефонов, ведь из-за них стала хуже работать память.



"Раньше я знал наизусть штук 20 номеров, а сейчас только горгаз и свой через раз. Гаджеты напоминают о днях рождениях, праздниках и хранят те потрясающие открытки «с яблочным спасом» и «Христос воскрес»", - отметил возлюбленный Мишиной.

Кроме того, он заметил, что сейчас на окружающий мир люди стали смотреть через свои телефоны.

"Нам необходимо все сразу сфоткать, снять. Мы не хотим запоминать, нам легче потом пересмотреть…", - поделился Александр.

А далее автор поста рассказал, что сейчас тестирует новый флагман, ведь, по его мнению, все же не стоит стоять на пути прогресса.

"В какое интереснейшее время мы живем. Вау! Как все быстро меняется! Совсем недавно мы удивлялись 0.3 мегапикселям камер и 20 минут скидывали «Prodigy» через ИК-порт", - написал артист.

Напомним, Мишина показала, какой была задолго до "Холостячки" и встречи с Эллертом: "Вы бы меня тогда не узнали!"

Как сообщала Politeka, "холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст..."

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