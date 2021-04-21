Избранник героини шоу "Холостячка" Александр Эллерт на фоне слухов о расставании намекнул на то, что происходит на самом деле
Отметим, недавно Ксения Мишина отправилась в Хорватию на съемки. При этом внимательные пользователи Сети обратили внимание, что она удалила на своей странице фото с Эллертом и заговорили о расставании пары.
Новые сторис Александра могут немного пролить свет на то, что сейчас с отношениями пары, передает Politeka.net.
«В детстве когда-то маме сказал: «мам, хочу научиться играть на гитаре». Она отвела меня в музыкальную школу, и я две недели туда ходил, а ни разу гитару в руках так и не подержал. Мы учили сольфеджио, ноты на слух определять. Я подумал, что это за гитара, все, не хочу. Так и не научился», - признался он.
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Эллерт рассказал, что теперь научиться играть на гитаре захотела его дочь. Наученный неудачным опытом он начал с того, что купил ей инструмент.
«Что ж, гитара есть. Теперь вопрос: «Эля станет гитаристом в семье, или гитара уйдет по наследству Платону и он будет последней надеждой?» - добавил Александр.
Слова Эллерта наталкивают на мысль, что в его отношениях с Мишиной ничего не изменилось.
Как известно, Александр Эллерт уже был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь Эля, которой сейчас 13 лет.
Напомним, Мишина показала, какой была задолго до "Холостячки" и встречи с Эллертом: "Вы бы меня тогда не узнали!"
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