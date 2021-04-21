Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", удивила редким фото из семейного архива

Как передает Рoliteka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя задолго до популярности и встречи с победителем "Холостячки", своим возлюбленным Александром Эллертом.

На выставленном фото актрисе отсилы года четыре. Маленькая Ксюша позировала в голубом платьице с белыми оборками и большим бантом на голове, держа трубку от игрушечного телефона - "деловая колбаса".

"А глазки-то совсем не изменились", - подписано фото и далее идет сравнение с уже взрослой Мишиной.

Ранее актриса делилась в интервью журналу "Караван", что не считала себя красивой в детстве и юности.

«Вообще в детстве я не считала себя привлекательной девочкой, — признавалась Мишина. — В меня массово не влюблялись, и королевой школы я не числилась. Вы бы меня тогда не узнали! Я была немного пацанкой, эмоциональной и с острым чувством справедливости. Чуть что не так, сразу лезла доказывать свою правоту или заступалась за невиновного. Как девочку­-принцессу себя никогда не рассматривала».

До этого мы писали, что Мишина сейчас находится в Хорватии на съемках фильма, основанного на реальных событиях. Актриса активно делится с публикой своими впечатлениями о работе, коллегах и обстановке в чужой стране в целом.

По ее словам, в фильме, рассчитанном на несколько серий, речь пойдет о торговле людьми. Часть съемок, к слову, пройдет и в Киеве. Самым сложным для актрисы стал языковой барьер - не зная хорватского, ей приходится общаться и работать на английском.

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