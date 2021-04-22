Актриса и «Холостячка» Ксения Мишина внезапно заговорила на тему сложностей в отношениях
Как передает Politeka.net, сейчас актриса находится в Хорватии и поклонники стали подозревать, что в ее отношениях с Александром Эллертом разлад.
«А вы задумывались над тем, что в нашем мире на самом деле огромное количество миров! Более семи миллиардов! Абсолютно разных, уникальных, сложных, потрясающих Миров. Но, несмотря на все их отличия, их связывает одно - желание любви и счастья! И все устроено так, что порой невероятно трудно этим мирам взаимодействовать», - отметила Мишина.
Актриса считает, что люди встречаются внезапно, а дальше происходит магия.
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«Как бы один мир не считал неправильным, поломанным и несовершенным другой мир, тем не менее, внутри он все равно испытывает притяжение, тем заветным желанием любви!», - заявила Мишина.
По мнению актрисы, люди должны не менять вторую половинку, а меняться сами. Лишь принимая чужое несовершенство и уникальность, получится прийти к неуловимой любви.
В комментариях Ксении оставили массу отзывов.
«Ксюш, ты очаровательная», «Какая же Вы красивая, а какие глубокие и интересные мысли», «Вы очень красивая актриса», «Ты как Золушка», «Как интересно и захватывающе написано», «Так что там по мирам Ксю и Саши? Все ок же?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что "Холостячка" Мишина показала, как отмечала день рождения сына без Эллерта: "Похоже, что сказка окончена".
Как сообщала Politeka, у Ксении Мишиной вдали от Эллерта появился красавчик Тео: "Еще вчера боялся, а сегодня уже дарит цветы".
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина после отъезда от Эллерта оказалась в хоромах другого мужчины: "Если Бог даст...".