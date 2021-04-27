У соцмережах бурхливо обговорюють можливий розлад у відносинах актриси Ксенії Мішиної і коміка Олександра Эллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта останнім часом активно обговорюють в соцмережах можливих розбрат пари. Від уваги фанатів не вислизнув той факт, що актриса відписалася від сторінки коханого в Instagram і видалила деякі спільні фотографії, а також те, що Олександра не було на вечірці з нагоди дня народження її сина Платона.

Тепер же шанувальники вирішили, що пара почала з'ясовувати стосунки в соцмережах, публікуючи загадкові пости і нібито залишаючи в них послання один одному. Так, нещодавно Ксенія виклала в мережу миле чорно-біле фото, в підписі до якого пофілософствувала на тему гармонії і вміння спостерігати. "Знаєте який секрет вашого спокою і гармонійної особистості? Уміння спостерігати! За собою, за своїм життям, за подіями, які відбуваються навколо і всередині тебе", - пише актриса.

Водночас майже відразу після цього поста "Холостячки" Олександр Еллерт виклав своє чорно-біле фото, в підписі до якого почав міркувати на тему, Чи є дружина у Бога. "Припустимо є. І звуть її Богиня. Тоді у нього повинні бути і захоплення якісь, трохи повинен же він від неї відволікатися...",- пише комік. Треба сказати, що в коментарях під обома постами розгорілася бурхлива дискусія між шанувальниками, які не можуть зрозуміти, що діється межу Ксенією і Олександром. До слова, пост коміка про Бога деяких користувачів сильно обурив.

"Нерозумно. Не можна так про Бога. Не Можна, Саша. Була про тебе кращої думки", "Богу не треба, щоб його хтось створював. Він був до початку створення всього світу. І якщо припустити, що дружина у Бога є, вона може порівняти його з кимось іншим? Бог він начебто єдиний ... або єдиний", "Читаю і хочеться сказати, Не вірю вам Ксюша, і без Саші ви не цікаві", "Вона розлучилася з Сашею, скажіть мені хто-небудь?",- пишуть в коментарях.

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