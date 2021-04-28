Актриса Ксенія Мішина повернулася додому, з Еллертом так і не зустрілася

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта останнім часом активно обговорюють в соцмережах можливий розрив парочки, яка склалася на шоу "Холостячка". Зірки перестали показувати один одного у своїх соцмережах, а дівчина навіть видалила деякі спільні фотографії з коміком. Нещодавно актриса вирушила на зйомки в Хорватію і активно показувала в сторіс знімальний процес, але тепер повернулася додому і відправилася на вечірку до подруги, правда, без коханого.

У своїх сторіс Ксенія показала кадри з накритого столу у подруги – актриси з серіалу "кріпосна" Анни Сагайдачної, на якому стоять безліч коробочок з суші. "У нас сьогодні намічається вечірка з моїми улюбленими кумушками. І з моїми улюбленими суші. Ніколи їм не зраджую", - примовляє Ксенія, показуючи в кадрі стіл з блюдом.

Відзначимо, що ще одна кума і подруга Мішиної – актриса Наталка Денисенко виклала у себе в сторіс кадри з цієї ж вечірки. Дівчина пройшлася по кімнаті, показуючи всіх гостей, серед яких і Ксенія, але без Олександра Еллерта. Зате видно, що "Холостячка" прийшла в гості до подруги зі своїм сином Платоном. Це в черговий раз призводить фанатів до думки, що пара розпалася або сильно посварилася.

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