Українська актриса, переможниця "Танців з зірками" і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина засвітилася в сторіс свого коханого

Як передає Politeka.net, останні кілька тижнів навколо пари Мішиної і Олександра Еллерта ходило багато чуток в мережі. Шанувальники закидали актрису питаннями про стосунки з Олександром, який перестав з'являтися в її Instagram.

Після перемоги в шоу Еллерт став жити з Мішиною. Зірки регулярно з'являлися в сторіс один у одного. А останнім часом пара не показувалася разом і ніяк не коментувала свої стосунки. Довгий час Ксенія була на зйомках в Хорватії. Крім цього, шанувальники помітили, що з її стрічки пропали деякі знімки з зізнаннями в коханні Еллерту.

Шанувальники ще сильніше засмутилися, коли після повернення Ксенії в Україну вона так і не з'явилася в сторіс з Олександром. Втім, серця шанувальників радісно забилися, коли пара вирішила показати, що відносини ще живі.

В Instagram Еллерта з'явилося жартівливе відео з Ксенією. Він приніс їй ложку з червоною ікрою і змусив красуню сміятися.

"Кохана, дивись ... яку ікру я буду їсти", - пожартував Еллерт і прибрав ложку від обличчя актриси.

Таким чином пара "відповіла" всім шанувальникам на питання, яке настільки довго їх мучило.

Нагадаємо, що Еллерт засмутив зовнішнім виглядом, сивого волосся стало ще більше:"Сашина нерви пошарпала".

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