Так помирилися чи ні?

Ксенія Мішина з Олександром Еллертом після "Холостячки" мало не найвідоміша парочка в країні

Публіка пильно спостерігає за тим, як складаються стосунки 31-річної актриси, що стала першою українською "Холостячкою", і її обранця після фіналу проєкту. Перші місяці спільного життя Ксенії та Олександра були схожі на казку. Але потім Мішина вирушила до Хорватії на зйомки нового фільму і всі заговорили про велику сварку між ними.

Користувачі, наприклад, помітили, що в якийсь момент актриса відписалася від бойфренда в соцмережі, а також видалила зі своєї сторінки в Instagram пости, в яких зізнавалася йому в своїх почуттях. Крім того, парочка довгий час не з'являлася в "сторіз" у один одного, хоча раніше мало не кожен день записували спільні ролики. Така поведінка тільки підігрівала чутки.

Чи було розставання через сварку, а потім - примирення, можливо, фанати Мішиної та Еллерта так ніколи і не дізнаються, але, судячи з нових кадрів, відносини у них налагодилися і заграли новими фарбами, передає Politeka.net.

У своїх "сторіз" в Instagram Ксенія з коханим показали бекстейдж домашньої фотосесії, під час якої вони примудрилися посваритися.

Еллерт попросив Мішину спуститися до охоронця (начебто щось купити), але та навідріз відмовилася. За перепалкою спостерігала подруга актриси, яка знімала все на телефон.

"Ви спуститеся вниз і заберете у нього...", - говорив на кадрах Олександр, вказуючи на Ксенію пальцем.

"Я не буду спускатися", - відповіла та.

"Ну, спустишся...", - переможець "Холостячки" потягнувся до коханої, поцілувавши її в губи.

"Я не буду спускатися до охорони! Спустися, купи і піднімися, будь ласка", - Ксенія все одно наполягала на своєму.

Тоді подруга зголосилася їм допомогти й спуститися самій.

"Ну, почалося🥰", - підписані кадри.

Нагадаємо, Еллерт вирішив хайпануть на темі сварки з Мішиною:»чекали пояснення – отримали...".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями":"папік".

Також Politeka писала, що Еллерт і Мішина перервали мовчання після чуток про розставання, показавши, що між ними: красномовні кадри.