Известная украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина рассказала о своем провале и о том, как смогла оправиться после него

Сейчас имя Мишиной постоянно всплывает в СМИ из-за слухов о ее расставании с победителем «Холостячки» Александром Эллертом. Звезды не дают однозначного комментария по этому поводу, а в новом посте на своей странице в Инстаграм актриса решила поделиться откровениями на совсем другую тему. Об этом пишет Politeka.net.

«Ну что, поговорим о взлетах и падениях? Буквально или фигурально…падения являются неотъемлемой частью развития!», - написала Мишина.

Она решила поделиться с поклонниками неприятной историей из своей жизни.

«Однажды на проекте «Украина слезам не верит» девочка Ксюша пробовала себя и очень хотела, чтобы ее таланты заметили. Старалась, волновалась, но жюри установило вердикт: с танцами плохо, с пением тоже не очень, может выступления это не твоё?», - вспомнила актриса.

Она подчеркнула, что этот провал не остановил ее, однако она вспомнила этот случай, когда победила на «Танцях з зірками» и стояла с кубком в руках.

«Мое убеждение: падения, разочарования - это не повод останавливаться, это лишь знак, что ты жив и способен на самые разные чувства!», - подчеркнула звезда.

Ее поклонники бурно отреагировали на пост. При этом, многих волнуют в первую очередь отношения Мишиной и Эллерта.

«Где Эллерт?», «Ну, ну, Шерлоки, давайте смотрите на тень на первом фото и пытайтесь увидеть там Сашу», «Самая красивая девочка на свете», - пишут люди.

Напомним, Эллерт решил хайпануть на теме ссоры с Мишиной: «Ждали объяснение – получили…».

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".

Также Politeka писала, что Эллерт и Мишина прервали молчание после слухов о расставании, показав, что между ними: красноречивые кадры.