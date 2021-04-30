Победитель шоу «Холостячка» и возлюбленный Ксении Мишиной Александр Эллерт прервал молчание после слухов о расставании с актрисой
Как передает Politeka.net, последние несколько недель поклонники обсуждают возможное расставание звездной пары. Эллерта перестали видеть в сторис у Ксении, а актриса удалила несколько постов с признаниями в любви.
Впрочем, парочка избегает обсуждения этой темы, хоть поклонники и донимают их вопросами. Александр решил на эту тему пошутить.
«Есть же октиллион других вопросов... но нет, вам интересен именно этот...Значит играем...Напиши, чтобы тебя никто не перебил. ГДЕ КСЮША? Потом зайди к ней в сториз и поймешь где же она», - пошутил в своем репертуаре Эллерт.
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Впрочем, поклонников шутка не удовлетворила и они продолжили обсуждать тему ссоры между Мишиной и Эллертом.
«Вопрос был не Где Ксюша, а что у вас с ней происходит? А про Хорватию и татухи Платона мы в курсе)))», «Не дай бог расстались...я даже верить в это не хочу», «Ждали объяснение - получили икру и игру. Спасибо», - пишут люди.
Добавим, что тема спровоцировала бешенную активность в Инстаграм Эллерта. За два часа его пост собрал почти 2 тысячи комментариев, хотя обычно собирает около 200-400.
Отметим, что на днях Эллерт показал Ксению в сториз, но поклонники не уверены, это был архивный кадр или новый.
Напомним, что Ксения Мишина и Эллерт ночуют в разных квартирах, подогрев слухи о расставании: "Все, приехали".
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".
Кроме того Politeka писала, что Эллерт и Мишина прервали молчание после слухов о расставании, показав, что между ними: красноречивые кадры.