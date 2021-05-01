Ксения Мишина с Александром Эллертом после "Холостячки" чуть ли не самая известная парочка в стране

Публика пристально наблюдает за тем, как складываются отношения 31-летней актрисы, ставшей первой украинской "Холостячкой", и ее избранника после финала проекта. Первые месяцы совместной жизни Ксении и Александра были похожи на сказку. Но затем Мишина отправилась в Хорватию на съемки нового фильма и все заговорили о крупной ссоре между ними.

Пользователи, например, заметили, что в какой-то момент актриса отписалась от бойфренда в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Кроме того, парочка долгое время не появлялась в "сториз" у друг друга, хотя раньше чуть ли не каждый день записывади совместные ролики. Такое поведение только подогревало слухи.

Было ли расставание из-за ссоры, а затем - примирение, возможно, фанаты Мишиной и Эллерта так никогда и не узнают, но, судя по новым кадрам, отношения у них наладились и заиграли новыми красками, передает Politeka.net.

В своих "сториз" в Инстаграм Ксения с возлюбленным показали бэкстейдж домашней фотосессии, во время которой они умудрились поссориться.

Эллерт попросил Мишину спуститься к охраннику (вроде бы что-то купить), но та наотрез отказалась. За перепалкой наблюдала подруга актрисы, снимавшая все на телефон.

"Вы спуститесь вниз и заберете у него...",- говорил на кадрах Александр, указывая на Ксению пальцем.

"Я не буду спускаться", - ответила та.

"Ну, спустишься...", - победитель "Холостячки" потянулся к возлюбленной, поцеловав ее в губы.

"Я не буду спускаться к охране! Спустись, купи и поднимись, пожалуйста", - Ксения все равно настаивала на своем.

Тогда подруга вызвалась им помочь и спуститься самой.

"Ну, началось🥰", - подписаны кадры.

Напомним, Эллерт решил хайпануть на теме ссоры с Мишиной: «Ждали объяснение – получили…».

Как сообщала Politeka, Ксения Мишина после возвращения Эллерта украсила сына "татуировками": "Папик".

Также Politeka писала, что Эллерт и Мишина прервали молчание после слухов о расставании, показав, что между ними: красноречивые кадры.