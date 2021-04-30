Відома українська актриса і зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про свій провал і про те, як змогла оговтатися після нього
Зараз ім'я Мішиної постійно спливає в ЗМІ через чутки про її розставання з переможцем «Холостячки» Олександром Еллертом. Зірки не дають однозначного коментаря з цього приводу, а в новому пості на своїй сторінці в Instagram актриса вирішила поділитися одкровеннями на зовсім іншу тему. Про це пише Politeka.net.
"Ну що, поговоримо про злети і падіння? Буквально або фігурально ... падіння є невід'ємною частиною розвитку!", - написала Мішина.
Вона вирішила поділитися з шанувальниками неприємною історією зі свого життя.
"Одного разу на проекті «Україна сльозам не вірить» дівчинка Ксюша пробувала себе і дуже хотіла, щоб її таланти помітили. Старалася, хвилювалася, але журі встановило вердикт: з танцями погано, зі співом теж не дуже, може виступи це не твоє?", - згадала актриса.
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Вона підкреслила, що цей провал не зупинив її, проте вона згадала цей випадок, коли перемогла на «Танцях з зірками» і стояла з кубком в руках.
"Моє переконання: падіння, розчарування - це не привід зупинятися, це лише знак, що ти живий і здатний на найрізноманітніші почуття!",- підкреслила зірка.
Її шанувальники бурхливо відреагували на пост. При цьому, багатьох хвилюють в першу чергу відносини Мішиної і Еллерта.
"Де Эллерт?", "Ну, ну, Шерлоки, давайте дивіться на тінь на першому фото і намагайтеся побачити там Сашу", "найкрасивіша дівчинка на світі», - пишуть люди.
Нагадаємо, Еллерт вирішив хайпануть на темі сварки з Мішиною: "Чекали пояснення – отримали...".
Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після повернення Еллерта прикрасила сина "татуюваннями": "Папік".
Також Politeka писала, що Еллерт і Мішина перервали мовчання після чуток про розставання, показавши, що між ними: красномовні кадри.