Популярная украинская певица Настя Каменских с макияжем и без одинаково сильно нравится фанатам

Настя Каменских несколько недель отдыхала в Мексике с мамой и подружками, а также записывала специальное реалити-шоу для фанатов, чтобы отвлечься от тяжелого года. По словам певицы, всем это было необходимо и они устроили затяжной девичник не зря. Поэтому на фан-аккаунтах появляется все больше фото с пляжными образами Насти.

Так, недавно в сети появилась серия фото с Каменских, отдыхающей на пляже в бело-бирюзовом бикини, шортах с высокой посадкой и расстегнутой рубашке. Поскольку почти весь отпуск Каменских была без макияжа, фанаты смогли рассмотреть ее естественную красоту.

Причем многие решили также показать, как бы звезда выглядела с макияжем и без него в одинаковых луках. Пляжный стиль звезде очень идет, однако в тоже время хоть она была и без фильтров перед камерами, ей часто приходилось скрывать лишнее – пышные бедра, ведь она набрала пару лишних кг; живот, поскольку Насте постоянно пишут, не беременна ли она, а также недостатки, которые она только учится принимать.

Также ранее сама Каменских показала, как выглядит при "полном параде". Рядом с Еленой Кравец Каменских предстала в коротком черном платье с крупными воланами-фонарями на рукавах. При этом прическа и макияж хоть и удачно дополнили вечерник лук, многие пользователи Инстаграм оценили появление Каменских по-своему.

«Сдулся квартал. Постарели, забурели, звезду поймали. Но людей ведь не проведешь, как не старайся; НК как всегда Жаль смотреть на красивую девушку, одетую кАк на маскарад, но без маскарада лучше! Что с мозгами? Обвешаться дешевыми цепями , и на стойке воротника " золото"... Господи ... Ну посмотри как одеваются известные стильные умные мировые звезды🌟 А не как девочка "на районе"...; Я думал нк по худее😂» - пишут в сети.

Напомним, что оператор Насти Каменских в Мексике попал под горячую руку ревнивца Потапа: "Мужчина приехал!"