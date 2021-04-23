Потап неожиданно навестил Настю Каменских в Мексике, разбавив их с подружками женскую компанию

Как известно, 33-летняя певица почти месяц назад отправилась в Америку вместе с мамой Лидией Петровной и подругами, дабы "перезагрузиться", наполниться новым опытом и снять свое реалити "Девочки рулят".

Не выдержав долгой разлуки, Потап сорвался к жене. После теплой встречи (а Настя сильно обрадовалась появлению мужа) всплыли пикантные подробности ее "духовного одиночества". Артистка проговорилась о приезде их общего знакомого Алехандро. По ее словам, тот случайно оказался на день в Тулуме и ему негде было остановиться, поэтому девочки любезно приютили его у себя.

"Какой Алехандро? Алехандро - это как-то не совсем девочка... Это не совсем правда - все, что ты говоришь. Я думал, вы там девчонками, одни... - ретрит, йога, Тулум... А Саша - это уже совсем другое дело... Слушай, ну надо, чтобы все соответствовало обещанному", - Потап высказал Насте свое недовольство.

В итоге Каменских со смехом ушла из кадра, а ее муж переключился на оператора, ставшего свидетелем этой сцены ревности.

"У тебя еще и оператор (писк), молодой парень с огромным (писк), так ты еще... П**р, б**ть!", - перешел на нецензурную брань Потап.

Каменских выложила кадры у себя в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Что значит: приехал Лёха, вот тебе и девочки рулят😂", - говорится в подписи.

Пользователи с жаром обсудили увиденное: "Вот это я понимаю реальные эмоции на реалити 😂"; "Мне очень понравился выпуск. Самый самый. Настя и Потап, эта магия любви, прям веет😍"; "Лёша такой милый 🤗❤️"; "Женская компания закончилась, мужчина приехал!!! Расставляет все точки!"; "Девочки сейчас люлей получат)".

Напомним, что Настя Каменских борется с последствиями тяжелой болезни: "Я никому не рассказывала, но...".

Также Politeka писала, что Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?".