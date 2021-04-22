Певица Настя Каменских почти месяц находилась в Мексике без мужа, снимая свое реалити-шоу "Девочки рулят"

Как передает Politeka.net, Потап, похоже, так сильно соскучился за женой, что решил прилететь к ней. У себя в Инстаграм Настя похвасталась сюрпризом. Она впорхнула в объятия любимого.

«Было кое-что, что я делала на протяжении всего времени на вилле. Я безумно скучала по Леше. Мы не виделись с момента начала моего путешествия и почти не созванивались из-за перебоев интернета. Леша был занят работой, а я – перезагрузкой», - призналась Каменских.

По ее словам, она постоянно думала о том, чтобы муж был рядом в моменты, когда ей было хорошо.

«И в один день он делает сюрприз и приезжает ко мне! То, как это было, вы можете увидеть в 5 серии моего #РеалитиДевочкиРулят. А здесь я просто хочу написать - я люблю тебя, Леш», - резюмировала Каменских.

В комментариях поклонники пары оставили массу восторженных отзывов.

«Вы очень красивая пара! Небольшое расставание, думаю, добавило огня в отношения», «Потап помолодел, посвежел и вообще шикарно выглядит», «Это просто любовь. Идеально. Это когда вот так! Знаю, потому что муж меня научил любить», «Какие красивые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских борется с последствиями тяжелой болезни: "Я никому не рассказывала, но...".

Как сообщала Politeka, Каменских в мини-шортиках задрала ножку выше головы, заговорив о сюрпризе: "Хоба".

Также Politeka писала, что Потап сорвался к Насте Каменских в Мексику и устроил сцену ревности: "Котик, что ты наезжаешь?".