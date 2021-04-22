Співачка Настя Каменських вже майже місяць перебуває в Мексиці без чоловіка - з подружками та мамою, знімаючи своє реаліті "Дівчата рулять"

33-річна зірка, напевно, і не здогадувалася, як сильно сумує за коханим, поки його не побачила. Такий сюрприз їй підготувала подруга Аня Завгородня, що склала співачці компанію в екзотичній країні.

Цікаві кадри з'явилися в "сторіз" Каменських в Instagram, передає Politeka.net.

"Поки немає Насті, я хочу зателефонувати Льоші і домовитися з приводу сюрпризу їй", - Аня потайки зв'язалася з Потапом і покликала його в Мексику.

Несподівана зустріч двох закоханих потрапила на камеру. Каменських не своїм голосом закричала: "Льоша!", і тут же застрибнула йому на руки.

"Сюрприз!", - крикнув він.

Зраділа раптовій появі зятя і Лідія Петрівна, мама Насті. По-хазяйськи жінка вийшла зустрічати родича не з порожніми руками.

"У Мексиці борщ?", - здивувався той, побачивши в руках тещі величезну каструлю.

Після теплої зустрічі парочка примудрилася посваритися. Потап влаштував Каменських сцену ревнощів. Співачка ненавмисно проговорилася про приїзд свого друга Саші, на що репер бурхливо відреагував, адже спочатку передбачалося, що вони будуть в Мексиці "дівчатами".

"Я трошки не зрозумів появи Алехандро. Це мій друг, я його люблю, поважаю, але чому він перший опиниться в будинку дівчаток, а не я? Це, секундочку... По-перше, вони повинні були бути самі, а тут з'являється чоловік, ну тоді це вже не "Дівчата рулять", це "Дівчата рулять і Алехандро". Так чому там не з'явився Потап?"

Настя виправдалася тим, що її друг випадково опинився на день в Тулумі і йому ніде було зупинитися.

"Котик, що ти наїжджаєш? Таке враження, що ми там два тижні з ним тусимо!", - розлютилася у відповідь Каменських.

Нагадаємо, що Каменських з подругами показали свій відпочинок в одному ліжку: "добре хоч Нікітюк немає!».

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