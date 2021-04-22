Певица Настя Каменских уже почти месяц находится в Мексике без мужа - с подружками и мамой, снимая свое реалити "Девочки рулят"
33-летняя звезда, наверно, и не догадывалась, как сильно скучает за любимым, пока его не увидела. Такой сюрприз ей подготовила подруга Аня Завгородняя, составившая певице компанию в экзотической стране.
Любопытные кадры появились в "сториз" Каменских в Инстаграм, передает Politeka.net.
"Пока нет Насти, я хочу позвонить Леше и договориться по поводу сюрприза ей", - Аня тайком связалась с Потапом и позвала его в Мексику.
Неожиданная встреча двух влюбленных попала на камеру. Каменских не своим голосом заорала: "Леша!", и тут же запрыгнула ему на руки.
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"Сюрприз!", - крикнул он.
Обрадовалась внезапному появлению зятя и Лидия Петровна, мама Насти. По-хозяйски женщина вышла встречать родственника не с пустыми руками.
"В Мексике борщ?", - удивился тот, увидев в руках тещи огромную кастрюлю.
После теплой встречи парочка умудрилась поссориться. Потап устроил Каменских сцену ревности. Певица нечаянно проболталась о приезде своего друга Саши, на что рэпер бурно отреагировал, ведь изначально предполагалось, что они будут в Мексике "девочками".
"Я немножко недопонял появления Алехандро. Это мой друг, я его люблю, уважаю, но почему он первый окажется в доме девочек, а не я? Это, секундочку... Во-первых, они должны были быть сами, а тут появляется мужчина, ну тогда это уже не "Девочки рулят", это "Девочки рулят и Алехандро". Так почему там не появился Потап?"
Настя оправдалась тем, что ее друг случайно оказался на день в Тулуме и ему негде было остановиться.
"Котик, что ты наезжаешь? Такое впечатление, что мы там две недели с ним тусим!", - вспылила в ответ Каменских.
Напомним, что Каменских с подругами показали свой отдых в одной кровати: «Хорошо хоть Никитюк нет!».
Как сообщала Politeka, похудевшая Каменских осчастливила мужчин, показав им свои красоты в купальнике: "Ты, Настя, все-таки молодец".
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