Украинская певица Настя Каменских показала новые фрагменты со своей перезагрузки с подругами

Как известно, сейчас 33-летняя звезда находится в Мексике, снимая свое реалити "Девочки рулят". Компанию Насте составили ее мама Лидия Петровна и подружки: жена Позитива Анна Завгородняя, а также менеджеры NK – Илона Пашкевич и Валерия Коваль.

Новые кадры путешествия Каменских показала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Так, среди прочего в кадр попал инцидент, который произошел между Настей и ее подругой дизайнером Анной Завгородней.

"У меня проблема с головой", - сказала Настя.

"У меня проблема с подружкой", - заявила Анна.

"У тебя проблема с подружкой?" - рассердилась Каменских и шлепнула подругу по руке.

Похоже, что инцидент произошел во время погружения в подземные пещеры Мексики – сеноты. Каменских назвала их одним из «мест силы», на которые богата Мексика.

Отметим, Каменских и Завгородняя регулярно появляются вместе на разных мероприятиях, в социальных сетях девушек тоже немало совместных фото.

Анна Завгородняя — супруга экс-участника украинской группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего, выступавшего под псевдонимом Позитив.

Новые кадры активно обсуждают в Сети.

«Проблемы с подругой 😂😂😂», «Настя вы огонь», «Все абсолютно разные, каждый показывает свои стороны, и за счёт этого очень интересно наблюдать», «Анастасия просто невероятная», - пишут в комментариях.

Напомним, что Настя Каменских взбесила украинцев своим "диким" поведением в реальной жизни: "Просто пипец".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".

Также Politeka писала, что "беременная" Настя Каменских упала посреди улицы: "Штормит максимум три месяца".