Певица Настя Каменских раскрыла нечто неожиданное о себе в своем набирающем популярность реалити

Как известно, 33-летняя звезда вместе с мамой Лидией Петровной, подругой Анной Завгородней, женой Позитива, а также съемочной командой отправилась в солнечную и экзотическкую Мексику для создания "живого" проекта "Девочки рулят".

Реалити выходит на YouTube-канале певицы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В одной из серий Настя уделила особое внимание питанию и диетам. Не обошлось без эксцессов - ссора с Аней и борьба в магазине за продукты. Также в этой серии можно увидеть интервью с врачом-диетологом Альбиной Комиссаровой о том, что лучше всего есть на отдыхе. И напоследок Настя и ее попутчицы приготовили божественное ризотто.

Судя по комментариям, пользователей удивило "авторитарное поведение" Каменских и ее жестки характер в реальной жизни. Настю назвали "манипулятором":

"У Насти очень сложный характер..." - "Она, оказывается, жёсткий контролёр, хоть и старается этого не показывать"

"Ну, это реалити стоило создать хотя бы для того, чтобы показать всей стране, насколько Настя авторитарна в дружбе. И да, слово "котик" вообще никак не исправляет ситуацию))) И очевидно, на чем эта дружба держится, и кто Солнце, а кто спутники..."

"Зачем, блин, эта пищевая тирания? Ты им что мамка, а они тебе — тупенькие пупсы, которым можно указывать и надоедать? 😰 Пусть каждый ест, что хочет. Это поведение — до всех докопаться — дико и невежливо"

"Настя манипулятор"

"Надеюсь, на счёт еды это постановочное, иначе просто пипец!!! Как можно другим запрещать кушать то, что они хотят??!!!" - "Может, и не постановочное. На Мальдивах когда отдыхали, она выкладывала в сторис как отчитывала мужа за то что он пироженку взял на ужин"

Напомним, что полностью раздетая Каменских устроила релакс под душем, не выключая камеру: "Не судите строго".

Как сообщала Politeka, игривая Каменских в легком халатике блеснула своими экзотическими плодами: "Очередь выстроилась...".