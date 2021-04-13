Певица Настя Каменских упала на асфальт прямо посреди улицы и долго не могла подняться

Как пишет Politeka.net, сейчас певица снимает собственное реалити-шоу в Мексике, куда она укатила без Потапа. Каменских загорает на пляже и всячески развлекается с подружками. На свежих фото и видео Настя удивила поклонников своим поведением. Она упала посреди улицы и просто лежала на асфальте.

«Каждому этапу в своей жизни нужно быть благодарным! Пусть не легко, пусть, штормит внутри!», - подписала пост звезда.

В комментариях стали обсуждать поведение певицы. Многим ее странная выходка не понравилась.

«Штормит максимум первых три месяца», «Все чакры раскыла "Этап" Входи», «Десятая пина-колада уже была лишней», «Заняла парковочное место», «Настя, ну ты даешь!», «В Мексике свой кайф», - пишут пользователи сети.

Отметим, что недавно поклонники всерьез заподозрили Настю в беременности. На фото из Мексики Настя позировала в леопардовом бикини. При этом был виден внушительный животик. Известно, что Каменских ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и правильно питается. Именно поэтому фанаты сразу же нашли причину появившегося пузика.

"Станешь мамой?", "Настя, вас можно поздравить? Кажется, у вас появился животик", "Я уверена, что ты беременна!", - написали фаны в сети.

Напомним, что довольная Каменских в крошечном платье обтянула самые сочные места: "Ну роскошная бэйба".

Как сообщала Politeka, раздетая Настя Каменских устроила обжигающие танцы с экс-женой Позитива: "Давай уже...".

Также Politeka писала, что "сбежавшая" от Потапа Каменских поддалась искушению на отдыхе: "А где ваше обручальное кольцо?".