Співачка Настя Каменських вирушила на відпочинок до Мексики разом зі своїми подругами

Артистка зараз з гордістю демонструє фігуру в купальниках, повідомляє Politeka.net. Зараз зірка стежить за своєю фігурою ретельніше, адже кілька років тому вона набирала зайві кілограми.

Настя поставила в пріоритет правильне харчування і заняття спортом, тому її фігура не може нікого залишити байдужим. Цього разу співачка продемонструвала форми, роздягнувшись і залишившись в маленькому бікіні. в маленькому бікіні. Клаптики тканини прикривали бюст, а тонкі бретельки обплели її тіло, підкреслюючи стрункість.

У такому вигляді Каменських з'явилася на відео, яке розмістила її подруга, дизайнерка Анна Андрійчук-Завгородня. Остання, за деякими даними, вже в розлученні зі співаком Олексієм Завгороднім. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах дівчата з подругою спокусливо посували тілами, демонструючи спокусливі вигини в палючому танці на пляжі.

"Нехай ваш день буде сьогодні легким, незважаючи на те, що настав понеділок 🙋🏼♀️👩🏻🦱🙋🏻♀️... P. s: може прийшов час мені вести TikTok? 😬 Вам було б цікаво? 😜 ",- підписала відео дизайнерка.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 9000 переглядів і багато коментарів:

"Ань, ну всі то тільки й чекають того моменту коли ти почнеш знімати в Тікток!!😆 🔥 ", "У Ані фігура 🔥", "Аня, давай вже в Tik-Tok❤️🔥", " Аня + Настя = найшикарніші фігури 🔥❤️❤️", " звичайно😍", " звичайно чекаємо не дочекаємося😍😍😍😍😍🔥🔥", "Ганнуся фігура🔥 🔥 🔥 🔥".

Нагадаємо, Анна Андрійчук-Завгородня сім років була одружена зі співаком Позитивом (Олексієм Завгороднім).

Чутки про розлучення пари з'явилися після того, як Олексій проговорився у випуску "2POPODCAST" в листопаді минулого року, що не живе з Ганною.

Нагадаємо, роздягнена Каменських осоромилася, задерши труси занадто високо: "полісадник свій виставила..."

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських ніжно притулилася до Потапа:"Мімішність зашкалює".