Певица Настя Каменских старается идти в ногу со временем, подражая молодежи, но что-то пошло не так

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 33-летней звезды в Инстаграм опубликовали видео с Настей, танцующей в пижаме (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Ранее певица выставляла эти же кадры в своем TikTok.

Настя предстала без косметики и прически, в несколько растрепанном виде. Особенным бонусом стало то, что звезда "забыла" о нижнем белье: активно двигасясь под музыку, это становится еще заметнее.

На этом странности не закончились. Каменских смутила непонятными телодвижениями, размахивая руками и подыгрывая бедрами.

Публика с жаром обсуждает увиденное, и у нее в TikTok, и на фан-страничке. Многим не понравился танец Насти, мол, то, что хорошо для подростков, ей не идет.

"Обнять и плакать"; "Когда Вы уже повзрослеете???"; "Откуда эти движения? 😢"; "прибить охота"; "без лифчика 😍"; "ты уже не популярная"; "увела мужика из семьи и радуется"; "сними что-то с Потапом"; "Ого, Настя вернулась в ТикТок"; "миленький костюмчик", - комментируют в Сети.

Ранее мы рассказывали, Каменских смутила кадрами с юным мексиканцем, положившим руки ей на бюст. Как известно, певица сейчас находится за границей, где снимает реалити "Девочки рулят". Ее супруг Потап при этом остался дома, в Киеве.

"Красотка, мексиканочка 🔥"; "Так! А ПДВ заплатила? Катаешься по Мексике! Не "раздражай" людей"; "Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике лапают😂"; "Как с братом сфоталась😍👏 такой же чёрненький"; "Вот это кадр... клевая", - отреагировали пользователи.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".