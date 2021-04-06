Певица Настя Каменских показала откровенное фото в соцсети и получила волну критики от поклонников

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очередное фото с отдыха в Мексике, на котором появилась в откровенном образе. Однако, реакция фанатов была неожиданной – артистку раскритиковали в комментариях к кадру.

Как видно, на новом фото Настя запечатлена в светлой комнате с панорамными окнами, за которыми виднеется густая экзотическая зелень. Перед камерой красотка появилась в откровенном бикини необычного фасона, которое выдало лишние килограммы. Волосы певицы собраны в небрежный пучок, а на ее лице нет макияжа, она стоит в странной позе и как будто поправляет прическу. В подписи к публикации Каменских написала: "Вид на сад".

Такая фотография не осталась без внимания поклонников звезды, однако в этот раз откровенное фото Насти буквально разнесли в комментариях. Пользователям не понравится ни купальник артистки, ни ее поза, ни ее фигура. "Ну, как-то не очень", "Бывает лучше, а тут так себе", "Стесняюсь спросить, для чего это фото?", "Чересчур уже! Что ещё ей осталось показать?", "Ужасное фото, а что не голой-то?", "Я бы сказал палисадник свой выставила на торги", "Натяни трусы повыше", "К чему это фото?", "Конечно, трясти своим обнаженным телом легче, чем своими мозгами!", "Потолстела?", - пишут в комментариях к фото Каменских.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

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