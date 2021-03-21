Популярна співачка Настя Каменських у домашньому образі засвітила розкішні ніжки без штанів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка одружена з продюсером Олексієм Потапенком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала чарівне Домашнє фото, а в підписі до нього розповіла, як проводить вихідні.

На новому знімку Настя відображена на своїй шикарній кухні в світлих тонах, вона сперлася на стіл і схопилася за довгий і твердий шланг від пилососа, мабуть, кадр був зроблений під час прибирання. Перед камерою зірка з'явилася в рожевій футболці оверсайз, яка оголила її довгі стрункі ніжки. Пишні кучері артистки зібрані в кокетливі хвостики, а на її обличчі легкий макіяж, вона грайливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Каменських написала: "Вихідні – це часто самий насичений час. Коли хочеться встигнути все! І відпочити, і побачитися близькими, і забратися в будинку, і приділити час собі, і написати плани на тиждень. І ще стільки всього! Дівчатка, у вас так само?". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нову публікацію співачки, засипаючи її компліментами і відповідаючи на її питання.

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