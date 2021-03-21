Популярная певица Настя Каменских в домашнем образе засветила роскошные ножки без штанов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за продюсером Алексеем Потапенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка показала очаровательное домашнее фото, а в подписи к нему рассказала, как проводит выходные.

На новом снимке Настя запечатлена на своей шикарной кухне в светлых тонах, она облокотилась на стол и схватилась за длинный и твердый шланг от пылесоса, видимо, кадр был сделан во время уборки. Перед камерой звезда появилась в розовой футболке оверсайз, которая оголила ее длинные стройные ножки. Пышные кудри артистки собраны в кокетливые хвостики, а на ее лице легкий макияж, она игриво смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каменских написала: "Выходные – это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего! Девочки, у вас так же?". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию певицы, засыпая ее комплиментами и отвечая на ее вопрос.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".