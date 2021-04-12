Певица Настя Каменских отправилась на отдых в Мексику вместе со своими подругами
Артистка сейчас с гордостью демонстрирует фигуру в купальниках, сообщает Politeka.net. Сейчас звезда следит за своей фигурой тщательнее, ведь несколько лет назад она набирала лишние килограммы.
Настя поставила в приоритет правильное питание и занятия спортом, поэтому ее фигура не может никого оставить равнодушным. В этот раз певица продемонстрировала формы, раздевшись и оставшись в маленьком бикини. Лоскутки ткани прикрывали бюст, а тонкие бретельки оплели ее тело, подчеркивая стройность.
В таком виде Каменских появилась на видео, которое разместила ее подруга, дизайнер Анна Андрийчук-Завгородняя. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
На кадрах девушки с подругой соблазнительно подвигали телами, демонстрируя соблазнительные изгибы в обжигающем танце на пляже.
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"Пусть ваш день будет сегодня легким, несмотря на то, что наступил понедельник 🙋🏼♀️👩🏻🦱🙋🏻♀️... p.s: может пришло время мне вести TikTok? 😬 Вам было бы интересно? 😜", - подписала видео дизайнер.
За 40 минут публикация собрала более 9000 просмотров и много комментариев:
"Ань, ну все то только и ждут того момента когда ты начнёшь снимать в ТикТок!!😆🔥", "У Ани фигура 🔥", "Аня, давай уже в Tik-Tok❤️🔥", "Аня + Настя = самые шикарные фигуры 🔥❤️❤️", "Конечно😍", "Конечно ждём не дождёмся😍😍😍😍😍🔥🔥", "Анечка фигура 🔥🔥🔥🔥".
Напомним, Анна Андрийчук-Завгородняя семь лет была замужем за певцом Позитивом (Алексеем Завгородним).
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