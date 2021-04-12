Відома співачка Настя Каменських показала, як відпочиває в Мексиці

Як пише Politeka.net, Настя Каменських днями полетіла до Мексики разом зі своєю мамою і подругою, а також прихопила помічниць. Красуня вирушила в Південну Америку не тільки відпочити, але і зняти реаліті-шоу "дівчатка рулять". При цьому Потапа, свого чоловіка, Каменських не взяла з собою.

Цього разу Настя поділилася фото в Instagram, де здалася в легкій міні-сукні, позуючи на березі моря. Красуня на кількох фото показала, як весело проводить час, помочивши ноги у воді.

"Мені так багато хочеться розповісти тобі, море", - написала Каменських.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"А де Ваша обручка?", "Як картина", "дивлячись на це море, не зрозуміло як в ньому можна плавати", " красуня! Клеопатра! Успішна і неповторна співачка!", "Настя, дуже круто!!!!", "Такі красиві фото з життя, добре виглядаєте".

Ми писали, що співачка Настя Каменських похвалилася новими фото з сонячної Мексики, куди рвонула без Потапа.

Каменських позувала в міні-топі і строкатій пляжній пов'язці на стегнах, демонструючи засмагле тіло. Образ вона доповнила витонченими прикрасами і капелюхом.

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