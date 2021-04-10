Известная украинская певица Настя Каменских прогулялась по лесу

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских успела давно построить карьеру успешной певицы. О красотке заговорили с новой силой в 2019 году, когда певица вышла замуж за Потапа. Артистка настолько популярна, что у нее есть множество фан-групп, в которых люди делятся интересными образами Насти.

Этот раз не стал исключением, один из пользователей решил вспомнить прогулку Каменских в лесу. Красотка была в мини и чулочках, подпрыгнув для кадра.

"Доброе утро. Всем хорошего настроения", - написал администратор группы.

Фанаты поставили почти тысячу лайков под снимком и засыпали Настю комплиментами:

"Соблазнительная", "Классное фото!", "Красотка", "Ух ты, какая фея лесная", "Девочка, ты бомба", "Спасибо и Вам хорошего настроения, прекрасная Настя Каменских, красивая Настя Каменских", "О боже, в чулках и в лесу, волка видимо поджидает,нужно было вообще раздеться, платье длинное".

Сообщалось, что певица Настя Каменских старается идти в ногу со временем, подражая молодежи, но что-то пошло не так.

На одной из фан-страничек 33-летней звезды в Инстаграм опубликовали видео с Настей, танцующей в пижаме.

Настя предстала без косметики и прически, в несколько растрепанном виде. Особенным бонусом стало то, что звезда "забыла" о нижнем белье.

Напомним, Каменских после больницы и капельниц блеснула аппетитными объемами на пляже под пальмой

А еще Politeka писала, что "беременная" Каменских поиграла глазками, умчав от Потапа с лучшей подругой

Также Politeka сообщала, что изможденная Настя Каменских оказалась в больнице под капельницей, что произошло



