Знаменитый украинский продюсер и муж Насти Каменских Потап удивил поклонников модным образом с необычными аксессуарами

Как известно, Алексей Потапенко любит радовать поклонников своими размышлениями или просто забавными постами в Инстаграм. На этот раз он решил продемонстрировать свою любовь к моде, показав селфи в стильном образе. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Потап позирует в простой белой футболке, однако яркие аксессуары делают его образ действительно запоминающимся. Так, продюсер надел овальные голубые очки в толстой пластиковой оправе и сережку с розовым медвежонком.

«Potap - it’s A Bear, gummy bear, Мишки с деньГАММИ», - подписал свое фото артист.

Стоит отметить, что сейчас его жена отдыхает в Мексике, поэтому Потап явно развлекается как может в ее отсутствие.

Поклонники не могли не оценить его внешний вид.

«Нагиев», «Классный мужчина и без охраны», «Так-так-так, Корогодским духом пахнет. Там тоже :"я муха, я комарик")). Поделился, хоть и еврей», «Боже, ну какой ты хорошенький», «Когда дома нет NK», «Ля какой», «загорел», «А взгляд-то без Насти совсем поникший...где наш Sexy Beer?», «Почему не бритый и с морщинами, имеющий лишний вес мужик это супер, а женщина с такими же параметрами ужас. Почему Настя должна на уколы красоты ходить, а Алексей и так красавец», - пишут люди.

Напомним, Потап или Монатик: новый герой "Маски" ошеломил своей реалистичностью, "так и хочется съесть".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских в купальнике заявила о глобальных переменах в жизни: "Животик появился...".

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