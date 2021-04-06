Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) заинтриговал поклонников свежим фото
Как передает Politeka.net, Настя Каменских после премьеры клипа «Девочки рулят» улетела с подружками в Мексику, где намерена снимать реалити-шоу. Потап же остался дома, чтобы работать над своими проектами.
Свежий кадр, который артист опубликовал у себя в сети, сбил с толку поклонников. Потап поделился фотографией, сделанной в Стамбуле. Он не стал уточнять, это архивный кадр или артист посреди карантина решил укатить в Турцию. На фото исполнитель сидел на ступеньках между двумя зданиями.
«Стамбул - город контрастов», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
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«Добро пожаловать в Стамбул))», «Потап, ты крутой», «Босс», «Как всегда на высоте», «Похоже на локацию из CS GO)», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Потап показал, как питается в отсутствие жены. Как известно, Настя Каменских очень серьезно относится к питанию, так как ведет здоровый образ жизни. Пока Насти нет, Потап решил позволить себе лишнего. Он похвастался холостяцкой трапезой, в которой поклонники заметили колбасу. Фаны стали шутить над артистом, угрожая ему гневом жены.
Напомним, что пухленький Потап показал, чем занимался до встречи с Каменских: «Начало начал…».
Как сообщала Politeka, довольный Потап показал, чем занимается, пока жена в Мексике, Дорофеева ахнула: «Огооо…».
Также Politeka писала, что эпатажный Потап показал, на что готов ради любимой жены: «Шли бы лучше картошку сажать…».