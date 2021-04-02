Відомий український продюсер, виконавець, чоловік Насті Каменських Потап нагадав, з чого починав свою кар'єру
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Олексій Потапенко опублікував архівний знімок, на якому позував з колегою по групі «Вхід у змінному взутті», в якій він співав з 2000 по 2006 рік. На фото ще молодий Потап виглядає досить пухкеньким. Він одягнений у традиційний реперський лук.
У коментарях до посту залишили масу приємних відгуків. Шанувальники із задоволенням згадали ранню творчість виконавця.
"Я від вас волочилася", «Оооо, я пам'ятаю, початок всього», «Флешбеки», «Пам'ятаємо», «легенди», «пушка», "це пам'ятають хіба що oldи і то не всі", - пишуть користувачі Мережі.
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Як відомо, в 2006 році Потап пішов з колективу і створив проект «Потап і Настя». Цей дует став неймовірно популярним, а практично кожна їхня пісня ставала хітом. Вплинула група і на особисте життя артистів, з'єднавши їх назавжди.
Раніше ми писали, що в 2006 році про любов між музикантами не було й мови. За лаштунками парочка не тільки не ладила, вони ненавиділи один одного. Під час запису пісень, Настя і Потап постійно лаялися.
Нагадаємо, що Потап зі зброєю в руках похвалився перед українцями десятьма мільйонами: "ви як завжди...".
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