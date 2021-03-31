Знаменита пара музикантів Потап і Настя Каменських нещодавно відзначили річницю весілля, стало відомо де живе солодка парочка, скільки коштує особняк зіркових артистів
Як передає Politeka.net, на Yоutube-каналі" Викриття " показали сімейне гніздечко зоряної пари, і озвучили вартість їхнього особняка.
Потап і Настя будували свій особняк самі, землю під нього купили ще в 2017 році недалеко від Києва, в селищі Романкове. Після того як були вигнані стіни, Потап зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.
Особняк Потапа і Насті Каменських в італійському стилі викладений з необробленої цегли. В будинку панорамні вікна. Біля входу збудована красива дерев'яна веранда відкритого типу зі світлими поручнями і сірої м'якими меблями для відпочинку. На території є басейн, альтанка, дуже багато зелені.
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Внутрішній дизайн виконаний в світлих ледь сірих тонах, кімнати просторі, у вітальні знаходиться камін, а в передпокої біля сходів – місце для спортивних тренувань.
Одне крило особняка віддано під спортивний зал. Настя Каменських активно займається різними видами спорту, тому не мислить себе без щоденних тренувань. У залі є найсучасніші тренажери, також зони для медитації і занять йогою.
Кухня також в світлих тонах, кухонні шафки високі, до стелі, зі світло-сірими фасадами. На кухні Настя з Потапом проводять досить багато часу, адже знаменитість в інтерв'ю розповідала, що обожнює готувати і радувати свого коханого смачними обідами.
Варто сказати, що "Викриття" дізналися, що вартість особняка коливається в регіоні мільйона доларів.
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