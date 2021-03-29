Украинская певица, ведущая и блогер Настя Каменских неожиданно уехала от Потапа

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Каменских показала, как проводит время с подругой на экзотическом острове.

«Недавно я задумалась о том, каким для меня был прошлый год. Для всех нас и лично для меня он оказался очень сложным. Столько событий, столько новых непростых задач. Столько трудностей и потерь. Держать в себе все это стало слишком тяжело. И я поняла, что нужно что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться», - рассказала артистка.

Каменских решала показать, что она с подругами делает для перезагрузки. Об этом будет ее новое реалити шоу.

«Я начинаю свое реалити «Девочки Рулят», где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка. Первая серия выйдет уже совсем скоро! Очень хочу показать вам ее, ведь я сама не ожидала, что получится настолько интересно!» - отметила артистка.

Каменских показала некоторые кадры «перезагрузки». На них видно, что девушки веселятся, занимаются спортом и всячески расслабляются в окружении тропической природы. Кроме того, на одном из кадром певица плачет.

Похоже, что некоторые моменты удивили даже маму Насти.

«Я в шоке», - говорит Лидия Каменских на видео.

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