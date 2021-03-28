Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная выложила в сеть очаровательные фото в мехах
Как сообщает Politeka.net, старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина выложила в соцсеть Instagram несколько милых фотографий, на которых позирует в интересном образе. Отметим, что девушка, как и ее звездная мама, тоже актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила ребенка. Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына.
На новых фотографиях Тоня запечатлена на отдыхе на природе, она уютно умостилась на уличном диванчике, полностью укрытом натуральным мехом. Перед камерой красотка появилась в стильном наряде – на ней узкие темные джинсы и черная толстовка с интересным рисунком, поверх которой она накинула теплую короткую дубленку. Волосы Паперной распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные солнцезащитные очки и милая улыбка.
В подписи к фотографии дочь Сумской загадочно написала: "Какой день... Какой прекрасный день!". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новые фотографии актрисы, засыпая ее комплиментами и восторженными комментариями. Некоторые спрашивают Тоню, что это за удивительное место, где она отдыхает.
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