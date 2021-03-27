Культовая актриса украинского кино и театра Ольга Сумская рассказала о своих самых богатых и влиятельных воздыхателях

Личная жизнь звезды всегда была в центре внимания. В частности, ходили слухи о ее богатых поклонниках и романах с ними. Впрочем, во время своего появления на проекте «Позаочi» на канале «Интер» Сумская рассказала, что ее никогда не забрасывали роскошными подарками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Впрочем, актриса признала, что богатые мужчины все же одаривали ее вниманием.

«Однажды на сцене мне вручили букет цветов от неизвестного поклонника, а в нем – бархатная коробочка с сережками с бриллиантами. Никакой записки не было», - вспомнила Сумская.

Позже она все же узнала личность тайного воздыхателя, когда "один известный политик" спросил, понравились ли ей цветы.

Еще один поклонник актрисы оказался настолько богатым, что мог позволить себе собственный самолет. Сумская уточнила, что когда она должна была постоянно перемещаться по стране из-за работы ей помогал один состоятельный мужчина.

«Еще были случаи, когда за мной присылали частные самолеты… Заказчик, который мне симпатизировал, присылал за мной свой личный самолет. Это и спровоцировало слухи и фантазии журналистов о романе между нами. Но это все домыслы», - подчеркнула звезда.

Как известно, сейчас актриса замужем за актером Виталием Борисюком.

Напомним, Сумская после публичных шалостей Борисюка растаяла в объятиях известного красавца: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская носила жуткие очки и перешитые вещи сестры, редкие фото: "Была гадким утенком".

Также Politeka писала, что Сумская показала неприличные забавы мужа с эффектной блондинкой, Борисюк еще о-го-го: кадры соблазнения.