Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как ее муж, актер и звезда «Голосу країни» Виталий Борисюк, соблазняет молодую актрису

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда театра и кино опубликовала кадры, снятые во время спектакля «Боинг Боинг», в котором Сумская играет вместе со своим нынешним мужем Борисюком и бывшим супругом, актером Евгением Паперным.

Сумская выступала со спектаклем в Днепре и с удовольствием снимала происходящее на камеру. Один из эпизодов спектакля взбудоражил публику. На нем 57-летний Борисюк соблазнял молодую блондинку в костюме стюардессы. Парочка показывала настоящую страсть. Актер брал девушку на руки и прижимал к себе. На его лице были неподдельные эмоции. По всей видимости, Сумскую этот эпизод ни капли не смущает, раз она решила поделиться ним с поклонниками.

Стоит отметить, что Сумская часто играет в спектаклях со своим мужем. Собственно, и их любовь родилась на сцене. Как известно, у Ольги и Виталия случился служебный роман, когда Сумская еще была замужем за Паперным и только недавно родила ему дочь. Это не помешало бурному роману. С тех пор звездная пара не расставалась.

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