Украинская певица Настя Каменских показала кадры со своей с Потапом спальни

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала фото на своей странице в Инстаграм.

Настя запечатлена в спальне, она сидит в позе "лотоса" и прижимает к себе белого пушистого песика. Перед камерой певица появилась с голыми ногами, на ней только светлая уютная кофточка. Кудрявые волосы красотки распущены, а на ее лице легкий макияж.

Также на фоне можно рассмотреть интерьер спальни артистов. Комната выполнена в с приглушенных сдержанных цветах. На просторной кровати лежит несколько маленьких подушек, которые служат акцентом.

«Уже скучаю. Те, у кого есть домашние животные, меня поймут», - написала певица.

Фото Каменских умилило пользователей Сети.

«Красотки», «Красивая ножка», «Что ты с Потапом сделала?», «Вы прекрасны», «Красота какая», «Какие вы милашки», «Настюша просто🔥🔥🔥Идеал женской красоты», «Вы такая красивая», "Очень похожи", - пишут в комментариях.

Отметим, собачка певицы Мими часто появляется в миниблоге Каменских, собачка породы бишон фризе имеет уже довольно приличный опыт работы на камеру. Более того, она даже снялась в клипе NК на песню "A huevo". При этом, по словам артистки, На съемочной площадке Мими вела себя как настоящий профессионал.

А в конце лета 2020 года собачка Каменских стала мамой. Мими привела щенят.

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