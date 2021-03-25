Популярная украинская певица Настя Каменских в розовой толстовке с вырезами повеселилась на съемке

После презентации клипа "Девочки рулят" Настя Каменских решила создать новую специальную коллекцию одежды совместно с лучшей подругой и дизайнером Анной Завгородней. Звезды поработали вместе над весенней ленейкой одежды в кукольных тонах и даже снялись в специальной фотосессии для рекламы.

В этот раз Настя решила поделиться серией образов со съемок, которой так гордится, ведь она впервые решила создать что-то тематическое в сочетании с клипом и композицией.

В розовом костюме звезда превратилась в кокетку, в спортивном образе – в милую барышню, а в одной толстовке с обнаженными ногами без штанов Настя и вовсе напомнила подростка, ведь кудрявые хвостики, блестящий макияж и вид целом превратили ее в непослушную девочку.

«💕 Нам хотелось создать что-то яркое, с необычным кроем и принтом 😍», - написала Настя.

Фанаты не смогли пройти мимо:

«Целую 😘; Бомбааа, Насттяяяя❤; Шикарная коллекция🔥😍; Красотка 😍; Прекрасные образы❤️; Настя Рулит 😍👏👏; Очень хороша ! Класснючая; Очень по весеннему!; Настя, зачем кривляешься постеснялась бы; взгляд зазывает, ваши хвостики отлично дополнят ваш образ 😈;Настя, вы просто бомба девочка подросток. У вас есть гайд по уходу за собой?; Белла донна; Девочки такие девочки 🌸».

Как можно заметить, популярная украинская исполнительница каждый день публикует в Инстаграм новые ролики, чтобы привлечь внимание к себе и похвастаться похудевшей фигурой. После того, как Каменских сбросила более 20 килограмм стиль ее в одежде очень изменился.

Даже во время рекламных фотосессий или работы над целыми клипами, Каменских предпочитает появляться в довольно открытых нарядах, демонстрирующих ее талию и бедра. В этот раз фанаты поделились роликом с Настей, который был отснят специально для рекламы мороженого.

Напомним, Каменских в дерзком образе устроила "дикие пляски" вместе с Никитюк на съемках: "Леська бомба!".

Как сообщала Politeka, раскованная Каменских в неудачных нарядах засветила свои недостатки: "Там торчит, а там...".

Также Politeka писала, что взъерошенная и опухшая Каменских без макияжа разочаровала своей выходкой: "Печально на это смотреть".