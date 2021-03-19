Популярная украинская певица Настя Каменских презентовала новый клип "Девочки рулят" вместе с Анной Завгородней и Лесей Никитюк

Сегодня Настя Каменских наконец-то презентовала долгожданный клип на весеннюю песню «Девочки рулят», о котором так много говорила (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца). Все дело в том, что Настя не только выпустила тематический клип на новую композицию, она также выпустила вместе с лучшей подругой и дизайнером Анной Завгородней коллекцию одежды и обуви.

А в ее новом клипе снялись не только они с Анной, но еще известные блогеры, и телеведущая Леся Никитюк. На съемках присутствовала и Даша Астафьева (кадрами певица делилась ранее). Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале Каменских.

Сама певица и другие девушки появились в дерзких ярких образах: короткие юбки, маленькие топы, цветные гольфы и необычные прически.

"Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", – подписала ролик знаменитость.

Пользователи не смогли остаться равнодушными:

«Не трогай руками мой глиттер - гениально!!! 🤩; Настя и Леся в одном клипе. Что может быть круче?))😍; слишком быстро переключаются кадры, аж глаза заболели; меня очень смущает, что весь перечисленный в песне алкоголь я знаю; Настя это Шедевр!!!🥰; Настя- женское лицо украинской музыкальной культуры! Очень красивое лицо); Леська бомба! Очень классная; Не слушай тех кто говорят что это ерунда; Просто эстетическое удовольствие!».

Также Настя сначала показала себя в одном халате и без макияжа, еще сонной и уставшей, еще с припухлым после сна лицом. А затем продемонстрировала, как она преображается благодаря косметике, модной одежде и аккуратной прическе.

«“Когда решила остаться дома, но позвонили подруги и позвали тусить” 🤪💃🏻 А как бы вы назвали это видео? #ДевочкиРулят 👭🤟», - написала Настя.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".