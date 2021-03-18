Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась сразу двумя смелыми образами

В последнее время артистка все чаще меняет образы, чтобы привлечь внимание к себе. При этом знаменитость старается подчеркивать стройность своей фигуры максимально и избегает критики, когда кому-то кажется, что она выбрала не правильный ракурс.

В этот раз в разделе Стори Настя поделилась небольшими видео с демонстрацией сразу нескольких своих нарядов. Первым стало платье красного цвета со спущенными бретелями и довольно обтягивающей формы, в особенности на талии из-за чего знаменитость сделала на этом акцент.

А на втором видео певица уже показала себя в свободных размеров брючном костюме неудачной формы и длинны. Поскольку наряд был действительно велик для Каменских, он буквально висел на ее фигуре, скрывая формы. Настя не могла выбрать между двумя луками и попросила фанатов проголосовать. Как оказалось, многие не оценили именно брючный наряд Каменских.

Также сегодня Настя представила долгожданный клип "Девочки рулят":

"Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", – подписала ролик знаменитость.

Пользователи не смогли остаться равнодушными:

«Не трогай руками мой глиттер - гениально!!! 🤩; Настя и Леся в одном клипе. Что может быть круче?))😍; слишком быстро переключаются кадры, аж глаза заболели; меня очень смущает, что весь перечисленный в песне алкоголь я знаю; Там торчит, а там прыгает. Зачем?; Настя- женское лицо украинской музыкальной культуры! Очень красивое лицо); Леська бомба! Очень классная; Не слушай тех кто говорят что это ерунда; Просто эстетическое удовольствие!».

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".