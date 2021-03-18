Настя с макияжем и без - как два разных человека

Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как преображается дома и меняется ради съемок

В начале весны Настя представила свой новый и зажигательный клип «Девочки рулят», в котором воспевала женскую силу и красоту, а также похвалилась собственной привлекательностью с коллегами. Теперь певица активно напоминает о новой композиции и даже снимает под нее специальные челленджи в «Тик-ток».

Так, в этот раз Настя сначала показала себя в одном халате и без макияжа, еще сонной и уставшей, еще с припухлым после сна лицом. А затем продемонстрировала, как она преображается благодаря косметике, модной одежде и аккуратной прическе.

«“Когда решила остаться дома, но позвонили подруги и позвали тусить” 🤪💃🏻 А как бы вы назвали это видео? #ДевочкиРулят 👭🤟», - написала Настя.

Фанаты ответили сразу:

«Когда парень попросил отправить ему как ты сейчас выглядишь, но ты явно не готова раскрывать ему все карты🤣; Настя, мне кажется Вы одна из немногих звёзд, которые открыто показывают себя любую, сонную, уставшую, ненакрашенную; Очень красивая😍; Печально на это смотреть; Кто-то знает, что за очки на Насте?; Вау❤️ ну нереальная же😍; Лёгкая на подрыв)))); Нууууу Девочки рулят😂; Тусить? Всегда готов, и даже не устала😂».

Напомним, поскольку певица также дружит с Анастасией Завгородней – популярным украинским дизайнером и супругой певца Позитива, они решили организовать коллаборацию двух брендов и создали серию специальной тематической одежды.

Для начала Каменских выпустила клип «Девочки рулят», в котором снялась вместе с Анной, Лесей Никитюк и Дашей Астафьевой.

Затем певица объявила, что намерена удивить всех сменой стиля вместе с лучшей подругой уже совсем скоро.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".