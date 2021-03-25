Украинские певицы Алина Гросу и Настя Каменских (NK) удивили изменением внешности
Алина Гросу много раз меняла цвет волос, но уже долгое время она ходит со светлыми локонами, сообщает Politeka.net. Сейчас на фото, где красотка с темными волосами, ее можно даже не узнать.
А Настя Каменских гордится своей кудрявой шевелюрой, однако нередко надевает парики, чтобы освежить свой лук.
В одной из групп сравнили обоих красоток, представших в похожих образах француженок.
Гросу и Каменских превратились в жгучих брюнеток, надев парики под каре. При этом первая распахнула платье, выставив бюст в белье, а вторая - дополнила образ в костюме аккуратным беретом.
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"Битва «француженок» 🔥
Недавно певица Алина Гросу опубликовала фото и отметила - решила добавить стилю немного парижского шарма.
Но вы помните - в одном из эфиров шоу МАСКА звездный детектив NK также почерпнула некоторые элементы французской моды.
Друзья, а чей вариант вам нравится больше? 1 или 2? Делитесь в комментариях 💛", - написали авторы поста.
Публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.
"🙌 Каменских какая-то естественная", "Алине не идёт вообще образ🔥🙌", "1 но 2 тоже интересно за счет шляпки на голове NK", "Харизма Алины🔥🔥🔥", "У Насти видно, что парик подороже😉", "конечно, это же Настя Каменских😍😍😍😍😍😍", - написали пользователи сети.
Отметим, что в голосовании в сторис победу завоевала Каменских.
Напомним, Алина Гросу ошеломила новым экспериментом с внешностью, от "бджілки" не осталось и следа: "Без обид, но...".
Как сообщала Politeka, Гросу резко сменила имидж, покривлявшись перед камерой с новой внешностью.
Также Politeka писала, что Гросу подчеркнула соблазнительные изгибы платьями в горошек: "Алиночка, супер!".