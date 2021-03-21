Популярная украинская певица Алина Гросу показала необычную новую прическу и рассказала о планах подготовки к лету
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.
Как и большинство артистов, Гросу тщательно следит за своей фигурой. Однако, даже ей иногда нужны дополнительные тренировки. На новых кадрах певица показала, как занимается в спортзале.
На коротких видео Гросу показалась в черных спортивных штанах и майке. Внимание к себе тут же привлекла новая прическа певицы: она заплела свои волосы во множество тонких косичек, которые выглядят очень эффектно. Чтобы косички не мешали ей заниматься, певица собрала их у себя на макушке.
Артистке явно нравится этот образ, поэтому она с удовольствием снимает себя на камеру и корчит милые рожицы с высунутым языком.
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«Будем худеть к лету или остаемся такими же красивыми?», - поинтересовалась у своих подписчиков Гросу в подписи к кадрам из спортзала.
Ранее мы писали, что Гроссу поделилась атмосферным фото с акцентом на глаза.
Девушка стоит в тени, и лишь один луч света попадает на ее глубокие глаза, подчеркивая загадочный образ и прекрасный лик молодой звезды.
Напомним, Гросу подчеркнула соблазнительные изгибы платьями в горошек: "Алиночка, супер!".
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