Известная певица и актриса Алина Гросу, покорила соблазнительным образом и игрой свето-тени

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм артистка разместила жгучее фото, подчеркнув свой тонкий стан.

Алина решила также представить почитателям своего творчества стихотворение, написанное ей по случаю прощенного воскресения и попросила у всех поклонников прощения.

"Простите вы меня за все обиды,

За все мои поступки и слова,

Что были в прошлом станут пусть забыты,

Быть может провинилась, не права....", - отрывок из поэзии молодой знаменитости.

Для иллюстрации Алина выбрала необыкновенное фото с акцентом на глаза. Девушка стоит в тени, и лишь один луч света попадает на ее глубокие глаза, подчеркивая загадочный образ и прекрасный лик молодой звезды.

Поклонники не могли пройти мимо яркого образа, и также подчеркнули, что не держат зла на девушку:

"Очень прекрасные слова!😍😍😍", "Алина👏😍🙌", "Талант ❤️", "Очень даже❤️😍🔥", "Последняя строчка до слёз😭😭", "Потрясающие стихи и очень жизненно. Я тоже пишу и поэзия для меня - это прекрасное", "Простите за критику к вашим ролям ! 😮👏🙌", "Написано, как всегда, на высоте 🔥", "Шикарная, любим 😢😢❤️", - написали поклонники.

Известно, что Алена в последнее время не только поет, но и снимается в кино. Несколько сериалов с ее главными ролями заинтересовали поклонников. Кроме того недавно Алина приняла участие в гипершоу Маска, где предстала в роли загадочной Розы, чувственного и яркого персонажа, который полюбился зрителям и детективам.

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