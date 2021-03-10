Певица Алина Гросу удивила поклонников жаркими фото с героем своих клипов Романом Полянским
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу несколько месяцев назад ошеломила поклонников новостью о разводе с российским мужем Александром Комковым. После сказочной свадьбы в Италии пара прожила вместе лишь несколько месяцев, а потом их союз распался. Однако, судя по всему, девушка не долго грустила, и вскоре начала появляться на людях с героем своих клипов – Романом Полянским.
И хотя Гросу рассказывает всем, что их с Романом объединяет только дружба, поклонники звезды уверенны, между ними что-то большее. Так, например, девушка провела с актером новогодние каникулы в Буковеле, а потом неожиданно для всех записала с ним совместную песню о любви. И вот после релиза нового хита у фанатов не осталось сомнений по поводу романтических отношений Алины и Романа.
А на днях парочка дала интервью в программе "Светская жизнь", в котором непрямо, но дали понять, что они вместе. Причем Полянский даже переехал в Киев к Алине, и теперь они живут вместе. А к 8 марта актер решил порадовать певицу роскошным букетом нежных розовых роз. Гросу опубликовала в своем Instagram несколько кадров, на которых позирует вместе с бойфрендом и держит в руках этот роскошный букет. Девушка выглядит счастливой вместе с возлюбленным, а поклонники только рады за нее. В подписи к публикации артистка оставила забавный стишок, в котором есть фраза "Больно, но приятно".
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