Популярная украинская певица Алина Гросу показала, как ухаживает за кожей на приеме у косметолога

В разделе Стори в Инстаграм девушка решила показать, как ухаживает за собой и как приводит себя в порядок у косметолога на приеме. Не забыла при этом молодая артистка и подшутить над поклонниками, показывая лицо без макияжа.

Демонстрируя себя без косметики с разного ракурса, Гросу написала: «Шок! Алина без макияжа», намекая на редкое явление в сети, ведь обычно девушка показывает довольно стильные фото в уже готовых образах.

«Мне с кожей повезло, она не проблемная, поэтому какими-то особыми лайфхаками по борьбе со стрессовыми ситуациями поделиться я, наверное, не смогу. Разумеется, пользуюсь патчами и бодрящим кофе. А вообще все-таки лучше придерживаться режима, высыпаться и при этом следить за своим питанием,» - рассказывала раньше Алина в Инстаграм.

Девушка также говорила, что косметолога посещает раз в полгода или даже раз в год.

«Я делаю только чистку лица. За кожей несомненно нужно ухаживать и поддерживать ее в тонусе, но я считаю, что моего ухода на данный момент более чем достаточно».

Также в своем Инстаграм Гросу поделилась коротким видео, на котором показан момент, как с нее снимают маску в виде огромного цветка. После этого певица с улыбкой смотрит в камеру, подмигивает и посылает зрителям воздушный поцелуй.

«На втором выступлении узнала по голосу», «Сразу догадалась, очень красиво спела, особенно белые розы», «Неповторимая красотка, умничка и талант», «По голосу услышала», «Самый шикарный костюм, неожиданно и ярко», «Это было нереально! Вот талантище», «Алина, песни Белые розы и Любимка это просто топ в вашем исполнении», - пишут люди.

Напомним, Роза из шоу «Маска» оказалась «невестой» Данилко, артист не сдержал эмоций: «Я тебя последний раз видел, когда…».

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