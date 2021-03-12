Популярная украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников снимками в новом непривычном образе

Недавно артистка сразила фанатов своим появлением на шоу «Маска», где ей достался образ роскошной и женственной Розы. Судя по всему, певице понравились эксперименты с внешностью, поэтому на этот раз она решила примерить непривычный стиль в преддверии выпуска нового альбома. Соответствующими фото Гросу поделилась в своему Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На снимках певица позирует в платье «под старину». Классический черный наряд не может не привлекать внимание благодаря большому белому воротничку. Дополняет образ аккуратная прическа певицы, а также ярко-красная помада.

«Как вам новый образ к новому альбому? что напоминает?», - поинтересовалась у поклонников знаменитость.

Ее фанаты тут же принялись комментировать пост. Среди их ассоциаций оказался образ главной героини популярного сериала «Ход королевы».

«Очень красиво, Алина», «5 фотография супер», «Очень напоминает образ из сериала «Ход королевы», «Мило», «Алина любила Вову», «Голливудская актриса!», «Все очень красивые», «Все прекрасны объедените их все в квадратики», «Напоминает шкоду», «Все огонь, как всегда красотка», «Кисунька и любимка... Ты просто прелесть!», «Куколка», «Напоминает бунтующую старшеклассницу», - пишут люди.

Напомним, уставшая Гросу озадачила внешним видом на приеме у косметолога: "Неожиданно и...".

Как сообщала Politeka, разведенная Гросу похвасталась роскошным букетом от нового бойфренда: "Больно, но приятно".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу посветила декольте перед растаявшим Винником: «Попала в капкан…».