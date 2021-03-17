Известная певица и актриса Алина Гросу блеснула идеальной фигурой в красивых платьях

Артистка завоевала любовь поклонников не только благодаря таланту, но и своей внешности, передает Politeka.net. Звезда всегда стильно выглядит, и где бы не появлялась, становится настоящей "изюминкой" вечера.

В этот раз Гросу поделилась видео, на которых позирует в платьях (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, красотка на первом видео предстала в красном платье, которое подчеркнуло ее пышную грудь и тонкую талию. Ее волосы были аккуратно уложены, волнистые локоны спускались с плеч.

На другом видео Алина предстала в белом платье, также красиво подчеркнувшем все достоинства ее фигуры.

"И так вопрос дня - Белое или красное ?:)🤍❤️", - написала артистка.

За полчаса публикация собрала более 1000 просмотров и много комментариев.

"Красное)", "В любом виде шикарна ❤️", "Красное и сухое", "Красное однозначно🙌 , "Белое 🔥 Хотя и красное тебе очень идет", "В обоих шикарна", "Для такой очаровательной Леди, все цвета идеальны!!! Алиночка, супер!!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу родилась восьмого июня 1995 года. Красотка начала заниматься творчеством с раннего детства. Уже в три года Алина приняла участие в конкурсе «Мини-мисс Украина». Именно тогда Алина добилась своей первой победы — она спела и лидировала в номинации «Маленькая барышня-талант».

С годами Алина только становится популярнее.

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