Алина Гросу после своего участия в шоу Маска рассказала о своих отношениях после раскрытия с Олей Поляковой

Как передает Politeka.net, известная украинская певица рассказала о своих отношениях с Поляковой после участия в шоу Маска в интервью порталу "Украина".

На одном из выходов Алины к детективам, Оля Полякова догадалась, что пчелки, которые летали вокруг прекрасной Розы, в видео подстказке от Розы, это намек на песню Гросу "Бджілка".

Тогда бесцеремонная Ольга выкрикнула, "Я бджілка-бджілка-бджілка, я вовсе не медведь… Это ж ее песня?", на что в соцсети Алина поблагодарила Полякову за "ремейк" своей песни, которую она хотела давно обновить.

Зрителям и детективам очень понравилась Роза. Загадочность образа, интересные истории и непревзойденные вокальные данные покорили зрителей шоу.

Да и сама Алина высказывает восторг и радость от участия в данном проекте.

Касательно взаимоотношений с Олей Поляковой, Алина сказала, что была поражена, сколько всего Оля знает о ней. Она заявила, что была поражена сколько хороших слов Полякова о ней сказала:

"Я просто в шоке, сколько хороших слов сказала обо мне Оля Полякова, я сразу же растаяла, когда это услышала! Конечно, кроме «Бджілки», когда она пыталась процитировать мою и напутала текст. Но остальное было очень приятно слышать, и вообще я кайфую от этого. Оля просто прекрасна!", - подытожила Гросу.

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